Хошимин активно создает среду для развития технологических стартапов

Хошемин, Вьетнам, , 12:16 — REGNUM В последние годы город Хошимин активно борется за статус «Кремниевой долины Азии». Власти города активно создают среду для развития стартапов.

Так, в городе был создан инкубатор для стартапов в Технопарке Сайгона, где представлены такие гиганты, как Самсунг и Интел. Сейчас на базе инкубатора существует более 800 стартапов. Одновременно власти Хошимина планируют создать особые городские зоны, где будут воплощены новейшие технологические идеи и создана комфортная инфраструктура, сообщает издание Vietnam.net.

Для развития проектов в сфере современных технологий город Хошимин за последние два года потратил более $90 млн на различные инновационные проекты, заключил соглашения более чем с 20 зарубежными партнерами. На данный момент в городе имеется 24 инкубатора и 12 пространств для стартапов, что позволит создать около 760 новых предприятий.

В настоящее время Хошимин пользуется популярностью среди предпринимателей, в том числе и иностранных. Многие из стартапов создаются в сфере блокчейна и криптовалют. Бизнес привлекает политика «тонкой настройки», проводимая вьетнамскими властями в экономической сфере, так как она позволяет стартапам легче объединять средства и получать более высокие оценки на рынках.