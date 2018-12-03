Воронежские УК и ТСЖ накажут за плохую уборку снега

Воронеж, , 09:48 — REGNUM В Воронеже составят реестр управляющих компаний, которые не выполняют свои обязательства по уборке дворов от снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города 3 декабря. Первый крупный снегопад в город пришел в ночь с 1 на 2 декабря. Накануне снегопада мэр Воронежа Вадим Кстенин поставил задачу отработать с управами районов и управляющими компаниями вопрос уборки снега на дворовых территориях многоквартирных домов.

«Ставлю задачу в воскресенье, 2 декабря, ночью, а также в понедельник совместно с управами районов провести мониторинг состояния дворовых территорий и по итогам составить список тех коммунальщиков, которые не откликнулись на наш призыв», — поручил Вадим Кстенин.

Первая техника районных комбинатов благоустройства вышла на улицы города уже 1 декабря вечером, работы продолжались и ночью, и днем 2 декабря. Всего на дорогах города работало 157 единиц специализированной техники. Только за ночь с 1 на 2 декабря было вывезено 360 кубометров снега. Руководитель управления дорожного хозяйства Олег Котов рассказал, что основной упор сделан на очистку пешеходных переходов и остановок, а также на вывоз снега. 2 декабря и. о. руководителя управления ЖКХ Дмитрий Соломаха провел объезд дворовых территорий и отметил, что многие управляющие компании вывели во дворы не только работников ручной уборки, но и мини-технику и тяжелые спецмашины, где это было необходимо. В то же во многих дворах жилых домов после снегопадов никаких работ по уборке снега не ведется вообще, при том что это — прямая обязанность УК.

«По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина мы проводим осмотр территорий по районам и видим, что посыл мэра услышан: люди работают, техника привлечена, однако мы фиксируем и множество дворов, где обслуживающие организации абсолютно не исполняют своих обязательств. Мы подготовим реестры таких управляющих компаний и ТСЖ с фотофиксацией и направим эту информацию в органы, имеющие полномочия для принятия мер административного воздействия», — рассказал Соломаха.