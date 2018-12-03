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Чукотка добивается обнуления ставки аэропортовых сборов

Экономика

«Это стратегическая цель»

Анадырь, 3 декабря 2018, 09:33 — REGNUM  Власти Чукотки намерены завершить реконструкцию одного из главных аэропортов округа за 2−2,5 года — по проекту ремонт рассчитан на 4 года, сказал на конференции «Развитие малого и среднего бизнеса в Чукотском автономном округе» губернатор Роман Копин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я думаю, что важно обнулить ставки аэропортовых сборов. Мы будем этого добиваться, потому что для Чукотки авиация безальтернативна: чем больше здесь будет компаний больших, маленьких, средних, то жизнь будет другая, и экономика тоже будет двигаться по-другому. Будет развиваться туризм, и крупные проекты тоже будут проще реализовываться, поскольку потребуется другая мобильность жителей», — цитирует Копина ТАСС.

Губернатор добавил, что на Чукотке работает федеральное казенное предприятие, которое обслуживает основную наземную аэропортовую инфраструктуру, и это финансируется из федерального бюджета. По мнению Романа Копина следующий шаг государства — перестать брать средства с авиакомпаний и сейчас для этого уже всё готово. В настоящее время снижен НДС — с 20 до 10 процентов.

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«У нас обсуждалось снижение сборов и ставок в аэропортах для того, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании и дать возможность разным авиакомпаниям летать и выполнять рейсы на Дальнем Востоке. Пока обнулить не удалось, хотя это стратегическая цель, которая, как мне кажется, оправдана и целесообразна в районах Крайнего Севера и на Дальнем Востоке», — считает глава Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпаниям, осуществляющим внутренние перевозки в направлениях Дальнего Востока, Калининграда и Крыма, обнулили ставки на НДС.

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Строительство и состояние аэропортов
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