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Рублю поможет вырасти нефть — эксперт

Экономика

Курс доллара против рубля снизится в диапазон 66,20 — 66,70

Москва, 3 декабря 2018, 09:23 — REGNUM  Одним из немногих ключевых событий саммита G-20 в Аргентине стало достижение договоренности США и Китая не повышать таможенные пошлины и в течение 90 дней провести очередной раунд переговоров о торговых отношениях двух крупнейших экономик мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«На этом фоне опасения относительно перспектив мировой экономики и потребления энергоресурсов снизились. Что в свою очередь спровоцировало резкое коррекционное восстановление цен на нефть. Ноябрьское снижение нефтяных фьючерсов более, чем на 20% стало крупнейшим за последнее десятилетие», — отметил эксперт.

Итоги встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, дают шанс на восстановление нефтяных цен в диапазон $60 — 65 за баррель. И это обеспечит восстановление российского рубля, даже на фоне отказа американской стороны провести переговоры на высшем уровне на полях саммита «большой двадцатки».

«Вероятно, курс доллара против рубля снизится в диапазон 66,20 — 66,70 руб., евро также сдаст часть позиций в направлении 75,50 руб.», — считает Егоров.

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