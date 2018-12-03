В Хабаровском крае проведут полную ревизию деятельности лесозаготовителей

Хабаровск, , 09:17 — REGNUM В Хабаровском крае подвергнут масштабной ревизии деятельность лесозаготовительных компаний. Поручение о проведении комплексной проверки отрасли дал глава региона Сергей Фургал. Губернатор увидел несоответствие между ценами за кубометр леса, исходя из которых платятся арендные платежи, и ценами, по которым компании продают конечную продукцию — они в десятки, а порой и в сотни раз выше, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Хабаровского края Сергей Фургал провёл совещание по вопросам повышения эффективности лесопромышленного комплекса. На него были приглашены руководители лезозаготовительных предприятий, которые реализуют приоритетные инвестиционные проекты в этой сфере.

У нового главы региона возникло много вопросов.

«Ситуация с налоговыми доходами от предприятий лесной отрасли складывается неоднозначно. В 2017 году лесопромышленная отрасль перечислила в бюджет Хабаровского края 1,1 млрд рублей в виде налогов. Но практически такая же сумма была потрачена из бюджета края на ремонт дорог, которые сами лесозаготовители и разбили при перевозке своей продукции», — сказал Сергей Фургал.

У губернатора нашлись и другие вопросы к работе отрасли:

«У нас более 300 предприятий пилят лес, 6 из них ведут свою деятельность в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. Они арендуют 122 лесных участка. И тут мы видим такую картину: цены за кубометр леса, исходя из которых платятся арендные платежи, в десятки и в сотни раз меньше, чем те, по которым компании продают конечную продукцию. Это высокодоходный бизнес, даже после уплаты всех пошлин и налогов. Но наш регион фактически не получает ничего. Ведь такие же средства тратятся на восстановление дорог, разбитых лесовозами. Нам нужны в лесной сфере экономически обоснованные, абсолютно прозрачные проекты, которые будут двигать потенциал территории», — подчеркнул глава края.

Губернатор поручил провести комплексную проверку деятельности лесопромышленной отрасли региона с привлечением как профильных министерств и ведомств, так и надзорных органов. Им поручено проанализировать законность всех операций в лесной сфере края.

В отношении компаний, которые имеют статус приоритетных инвестпроектов, власти обратят внимание на то, как выполняются заявленные планы по строительству объектов, дорог и коммуникаций.

В правительстве края уверены: одновременно при проверке станет видна и деятельность чёрных лесорубов. Сегодня есть техническая возможность отследить по спутнику все места незаконных рубок. Эта информация будет оперативно направляться в правоохранительные органы.

По объёмам заготовок леса Хабаровский край много лет занимает первое место в ДФО и восьмое в стране. По информации регионального минлеспрома, только в 2017 году в крае было вырублено 6,6 млн кубометров древесины, в том числе и ценных пород. Из этого гигантского объёма только 48% пошло в переработку. Остальные 52% заготовленной в Хабаровском крае древесины были проданы за рубеж — как обычный «кругляк».

Как сообщало ИА REGNUM, год назад, в октябре 2017 года, в ходе рабочего визита в Хабаровский край, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подверг резкой критике региональных чиновников, отвечающих за работу лесопромышленной отрасли. Полпред обратил внимание на то, что в ДФО произрастает 43% всех российских лесов, но ситуация с глубокой переработкой древесины хуже, чем в целом по стране. Полпред пригрозил чиновникам, отвечающим за это направление, увольнениями в случае, если ситуация не изменится.