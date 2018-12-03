Япония выразила протест Китаю из-за разработки газа в спорном районе

Токио, , 08:58 — REGNUM Япония выразила протест Китаю из-за возобновления Пекином в одностороннем порядке разработки месторождений газа в спорном районе Восточно-Китайского моря, об этом, как передает телеканал NHK, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, действия Китая полностью противоречат позиции Японии и вызывают в Токио крайнее сожаление.

«Нами был заявлен протест», — заявил на пресс-конференции Суга.

Напомним, Япония и Китай в 2008 году договорились о совместной разработке месторождений, находящихся в спорном районе. Тогда же стороны приступили к переговорам по конкретной реализации соглашения.

Однако в 2010 году произошел инцидент с китайским судном: рыболовецкий траулер столкнулся с судном японской службой безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку. В результате переговоры по совместной добыче газа на спорных территориях по инициативе китайской стороны были заморожены.

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