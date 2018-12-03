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Сахаэнерго за два года изготовило более 80 модулей для дизельных станций

Экономика

Оборудование направлено в якутские сёла

Якутск, 3 декабря 2018, 08:46 — REGNUM  Специалисты производственного центра Сахаэнерго (входит в «Якутскэнерго») изготовили 81 блок-модуль для дизельных электростанций в 2017—2018 году, сообщает 3 декабря пресс-служба группы «РусГидро».

Отмечается, что контейнерные дизельные электростанции (ДЭС) представляют собой полностью автономные модули на базе контейнеров типа «Север», которые защищают дизель-генераторные установка (ДГУ) и персонал от внешнего воздействия сурового климата и позволяют производить обслуживание ДЭС в комфортных условиях.

В 2018 году такие модули получили ДЭС в якутских селах Березовка, Себян-Кюель, Чкалов, Нычалах, Орто-Балаган, Марха.

«Производственный центр Сахаэнерго был создан в 2010 году. За 8 лет специалисты производственной базы изготовили 307 блок-модулей, из которых смонтированы и успешно эксплуатируются 34 электростанции в отдаленных северных и арктических поселках», — сообщил главный инженер производственного центра Эдуард Копосов.

В 2019 году запланирована полная реконструкция ДЭС села Андрюшкино. Модули для новой станции в летнюю навигацию отправили до поселка Черский, а с открытием автозимника модульные блоки перевезут до конечного пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Сахаэнерго построило в якутских сёлах пять новых дизельных электростанций

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Энергетика
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