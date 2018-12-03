В Прикамье внедрят единую систему оплаты проезда и учёта пассажиров

Пермь, , 07:56 — REGNUM В Пермском крае объявлен аукцион на создание системы оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок на территории региона. Начальная цена лота — 23 млн рублей, источник финансирования — краевой бюджет.

Согласно условиям техзадания, проект должен быть создан к 1 апреля 2019 года. Подготовка и приёмочные испытания системы запланированы с 20 ноября по 5 декабря 2019 года.

Назначением выполнения работ является создание единого программно-технического решения для оплаты проезда в транспорте общего пользования безналичными платежными средствами и получение полных и достоверных данных о пассажиропотоке на маршрутах регулярных перевозок Пермского края. Объектом автоматизации являются процессы оплаты проезда и учета пассажиропотока на маршрутах регулярных перевозок на территории Пермского края.

Полномочия в сфере организации регулярных перевозок разделены между правительством Пермского края и органами местного самоуправления. Правительство Пермского края в лице министерства транспорта региона осуществляет организацию перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, органы местного самоуправления — по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Аналогичным образом разделены полномочия по регулированию тарифов на проезд. Тарифы на межмуниципальных маршрутах являются нерегулируемыми. На большинстве муниципальных маршрутов применяются регулируемые тарифы.

Непосредственно перевозку пассажиров осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели (перевозчики) на основании муниципальных контрактов (в случае регулируемых тарифов) или свидетельств (в случае нерегулируемых тарифов), выдаваемых организаторами регулярных перевозок (министерство транспорта Пермского края, органы местного самоуправления). Основной объем перевозок выполняют частные перевозчики, доля муниципальных предприятий составляет менее 20%.

В настоящее время в Пермском крае основная доля оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок приходится на наличный расчет. На безналичный расчет приходится около 2% от всего объема перевезенных пассажиров. При этом данные о количестве перевезенных пассажиров не отслеживаются, либо отслеживаются только перевозчиком без последующей регулярной передачи организатору регулярных перевозок. В связи с этим основная задача автоматизации процесса оплаты проезда заключается в обеспечении фиксации факта оплаты проезда и передаче этой информации организатору регулярных перевозок.