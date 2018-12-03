Синтетическое топливо Якутии: экономики в этом вопросе нет, есть политика?

Якутск, , 07:23 — REGNUM Высший инженерный совет Якутии руководствовался узкими интересами, не поддержав намерение руководства республики организовать в регионе собственное производство моторного топлива из газа, превращённого в синтетическую нефть. Такое мнение высказал директор «Саханефтегаза» Афанасий Максимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Как мне до этого представлялось, в Высшем инженерном совете Якутии должны заседать матёрые и не очень инженеры, предлагающие новые инженерные разработки, передовые технологии и так далее, по всем направлениям и на пользу республике. Но, судя по их прошедшему заседанию, там, оказывается, заседают экономисты. Причём с явным узким интересом поддерживать те или иные конкретные проекты», — цитирует Афанасия Максимова Якутия.инфо.

Экс-директор «Саханефтегаза» не согласен с утверждением специалистов совета о том, что технология GTL для производства своего моторного топлива республике не нужна, поскольку это потребует больших капитальных затрат. Не согласен Афанасий Максимов и с утверждением, что для организации такого производства потребуются затраты из бюджета республики. Он также не разделяет мнение экспертов Совета о том, что нужно идти по пути использования СПГ (сжиженного природного газа) и КПГ (компримированного (сжатого) природного газа) как газомоторного топлива.

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«Действительно, СПГ — это одно из перспективных направлений использования его в качестве газомоторного топлива. Его производство намного проще, а, стало быть, экономика лучше. Но при этом инфраструктура, транспортировка, переоборудование самой автотехники — очень капиталоемкий и долгий процесс», — уверен Афанасий Максимов.

Своё мнение он аргументировал тем, что в 2017 году Минэнерго РФ подготовило программу поддержки внедрения газомоторного топлива из СПГ и КПГ, на эти цели до 2024 года намерены потратить 175 млрд рублей, и причиной этого Максимов назвал дороговизну использования этих видов топлива. Афанасий Максимов удивлён, что «лоббисты из Высшего инженерного совета Якутии» об этом факте промолчали.

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Экс-директор «Саханефтегаза» отметил, что по поручению главы региона Айсена Николаева занимается изучением вопросов по производству собственного моторного топлива на территории республики, рассматривая разные варианты и технологии для достижения этой цели.

«Мы готовы со всеми сотрудничать, спорить, доказывать и делать. Но навязывать свои советы никому не собираемся. Чем больше у республики будет разных внедренных на практике технологий (CNG, GTL, LNG, LPG), тем лучше! И у бюджета денег мы не просим. А газа в республике хватит на всё и всем», — констатировал Афанасий Максимов.

В Якутии обсуждение производства в республике собственного топлива уже назвали не экономическим, а политическим, такое мнение активно высказывается в соцсетях.

«Вот уж не думала, что простая информация с заседания Высшего инженерного Совета Якутии вызовет такой резонанс. Не спорю, вопрос горячий, особенно в свете того, что руководством Якутии было заявлено, что мы будем делать своё топливо. Но на поверку, и об этом говорили члены совета, оказалось, что та технология, которую предлагают «прорывные» менеджеры, несостоятельна в условиях Якутии в данный момент. Вместо того чтобы принять сей факт как данность, начались нападки на сам Высший инженерный совет! Это многое объясняет. В вопросе производства синтитического топлива на сегодня в Якутии экономики нет, есть политика. И такая политика до добра точно не доведёт», — сделала вывод по итогам полемики в интернете журналист Маргарита Нифонтова.

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Как сообщало ИА REGNUM, производство моторного топлива из газа по технологии GTL (преобразование в синтетическую нефть) в Якутии вряд ли будет рентабельным, а, следовательно, и целесообразным, пришёл к выводу Высший инженерный совет республики. Мнение экспертов основано на исследовании, которое проводилось 10 лет назад.

Директор ГПЗ АО «Сахатранснефтегаз» Владимир Романов заявил, что нерентабельным производство собственного топлива в Якутии сделает необходимость вторичной переработки газа либо использования добавок при превращении его в синтетическую нефть, а также суровые климатические условия республики. Министр промышленности региона Максим Терещенко обещал принять доводы представителей Высшего инженерного совета во внимание, но подчеркнул, что обсуждение планов производства собственного моторного топлива в регионе будет продолжено.