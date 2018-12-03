Жители ЯНАО и Чукотки получают самые высокие зарплаты в России

Москва, , 07:13 — REGNUM Составлен рейтинг регионов России, жители которых получают наиболее высокую заработную плату. Над исследованием работали специалисты РИА Рейтинг.

Отмечается, что (по данным о заработках в 2017 году) самые высокие зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа и Hенецкого автономного округа. Наиболее низкие зарплаты зафиксированы в Дагестане, Карачаево-Черкесии и других национальных республиках, а также в некоторых центральных регионах РФ.

Согласно результатам исследования, в России более 100 тыс. рублей за вычетом НДФЛ получают 4,4% работников, что на 0,3% выше данных 2016 года. Менее 15 тыс. рублей в месяц зарабатывают 20% жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте по потребностям находятся жители Владивостока, им необходимо для счастья 208 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Москва, москвичи хотят иметь 207 тыс. рублей, на третьем — Ростов-на-Дону — 203 тыс. рублей.

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