Укрепление рубля остановила дешевеющая нефть

Москва, , 07:08 — REGNUM На биржевых торгах 30 ноября рубль весь день показывал негативную динамику. С утра российская валюта начала валиться на новости, опубликованной накануне вечером, — Дональд Трамп отказался от переговоров с Владимиром Путиным. В результате на закрытии торгов в пятницу рубль упал к доллару на 0,74% до 66,95 руб. за доллар, а к евро понизился на 0,33% до 75,73 руб. за евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Кроме того, негатива рублю добавила обновляющая годовые минимумы цена на нефть. Так, на торгах в Лондоне цена нефть марки Brent упала в пятницу на 1,3% до $59,05 за баррель.

Саммит «большой двадцатки» завершился 1 декабря достаточно скромно и без больших сенсаций, если не считать только опоздания на него канцлера ФРГ Ангелы Меркель из-за неполадок с её самолётом. Наиболее заметным результатом прошедшего мероприятия стала договоренность между США и Китаем о том, что США отложат повышение пошлин на китайские товары с 10 до 25%, которое должно было произойти с 1 января, на 90 дней, за это время США и Китай проведут более обстоятельные переговоры по компромиссу в торговом противостоянии.

Дональд Трамп заранее заявил, что если переговоры окажутся безрезультатными, то повышение пошлин через 90 дней все же состоится. Так или иначе, но даже временное «перемирие» США и Китая в торговой войне может позитивно повлиять на динамику валют развивающихся стран.

Курс евро по отношению к доллару упал в пятницу на 0,67% до 1,1317 долларов за евро. Этому способствовали вышедшие в пятницу довольно слабые данные по инфляции и безработице в еврозоне, а также вновь возникшие опасения относительно итальянского бюджета.

Исходя из низкой цены на нефть и довольно шаткого положения рубля по отношению к доллару и евро, на сегодня, 3 декабря, прогноз по курсу доллара сохраняется в диапазоне 66−68 руб., по курсу евро — в 75−76,50 руб.

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