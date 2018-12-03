Ледовые фигуры для новогоднего городка Новосибирска обойдутся в 3,6 млн

Новосибирск, , 06:12 — REGNUM На оформление новогоднего городка на площади им. Ленина в Новосибирске в 2018 году будет потрачено 3,6 млн рублей (точнее 3 659 150 рублей). Это следует из информации на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает муниципальное учреждение культуры «Городская дирекция творческих программ», а единственным указанным поставщиком — ООО «Лёд-Шоу парк».

В эту сумму, согласно договору, входит установка ледовых объектов, монтаж, в том числе подсветки, и демонтаж городка.

Согласно описанию городка, на площади им. Ленина появятся две композиции «Волшебная карета» и «Сказочная крепость», а также горка и новогодний забор с девятью арками, театральными картинами и резным узором.

Приступить к работе исполнитель должен был ещё 26 ноября, оформление городка должно быть завершено к 20 декабря, при условии «оптимальной» погоды. «Оптимальными» являются температура воздуха в пределах от минус 5 °C до минус 26 °C и необходимые объёмы снега и льда.

За указанное время «Лёд-Шоу парк» должен подготовить эскизы ледовых композиций, организовать добычу и доставку льда, установить объекты и смонтировать освещение.

Демонтаж композиций запланирован после 21 января 2019 года.

Сколько всего будет потрачено на новогоднее оформление Новосибирска в этом году новосибирские власти затрудняются ответить. В ответе на официальный запрос ИА REGNUM говорится, что «в настоящее время точное количество средств предоставить затруднительно, так как в оформлении города участвуют хозяйствующие субъекты Новосибирска».

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в дни новогодних каникул часть улицы Ленина станет пешеходной. Ранее же начальник департамента культуры и спорта администрации Новосибирска Анна Терешкова отмечала, что в этом году улицу Ленина во время празднования Нового года в пешеходную власти превращать власти не собираются. Это, по её словам, создаёт неудобства для бизнеса. В ответе мэрии Новосибирска на официальный запрос ИА REGNUM также говорится, что «учитывая опыт прошлого года и негативные отзывы горожан, в этом году было принято решение не задействовать в пространстве Новогоднего городка улицу Ленина».

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