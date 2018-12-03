В Агинском Бурятском округе Забайкалья снят режим ЧС по теплоснабжению

Чита, , 06:03 — REGNUM Власти Агинского (Бурятский округ Забайкалья) сменили теплоснабжающую организацию и стабилизировали работу котельной, что позволило снять режим ЧС, введённый несколько дней назад. Подробности о поездке в район врио губернатора Забайкалья Александра Осипова сообщает официальный сайт Забайкальского края.

Новой теплоснабжающей организацией стала ООО «Тепловик». По словам её руководителя Цыремжит Содномдоржиевой, вчера на котельной было 70 тонн угля, сегодня в поселок поступит еще 80 тонн.

«В день мы расходуем порядка 40 тонн угля. Доставляется топливо до Агинского в течении 7−10 дней. Везут сначала по железной дороги до Могойтуя, а в Агинское уже автотранспортом», — рассказала директор теплоснабжающей организации.

Александр Осипов подчеркнул, что общая задача правительства края и органов местного самоуправления — чтобы в домах у всех забайкальцев было тепло.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкальском крае проходит в условиях ощутимой нехватки средств на покупку топлива. Наиболее ощутимые проблемы испытывают Тунгокоченский, Могочинский, Агинский и Карымский, Сретенский районы.

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