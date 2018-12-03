Эксперты поставили под сомнение возможность производить топливо в Якутии

Якутск, , 05:51 — REGNUM Производство моторного топлива из газа по технологии GTL (преобразование в синтетическую нефть) в Якутии вряд ли будет рентабельным, а, следовательно, и целесообразным. К такому выводу пришёл Высший инженерный совет республики, проанализировав способы выполнения поручения главы региона Айсена Николаева производить для нужд Якутии собственное топливо. Выводы экспертов основаны на исследовании, которое проводилось 10 лет назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Использовалась технология Syntroleum, — цитирует ЯСИА директора ГПЗ АО «Сахатранснефтегаз» Владимира Романова. — Несмотря на то, что мы закладывали небольшие объёмы капитальных вложений, срок окупаемости получился порядка девяти лет. В 2005 году сделали бизнес-план, срок окупаемости получился семь лет. А в 2007 году из «Сахатранснефтегаза» была выделена «Восточно-сибирская газохимическая компания», которая непосредственно занялась этим направлением — разработкой синтетических видов моторного топлива. Через некоторое время выяснилось, что в мире произошли некоторые изменения, резко возросли объёмы капитальных вложений в это производство. Поэтому компания переориентировалась на производство метанола».

Владимир Романов считает, что удорожание собственного производства топлива по технологии GTL происходит из-за необходимости вторичной переработки газа либо использования добавок, и это усугубляется суровыми климатическими условиями республики. Так, в Якутии, считают представители Высшего инженерного совета региона, создание производства топлива менее эффективно, чем в регионах с более мягкими природными условиями. Эксперты констатировали высокие риски при реализации такого проекта, в том числе с точки зрения использования объёмов получаемой продукции, и рекомендовали руководству республики ограничиться вложениями в производство газомоторного топлива или сжиженного природного газа.

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Министр промышленности региона Максим Терещенко обещал принять доводы представителей Высшего инженерного совета республики во внимание, но обсуждение планов производства собственного моторного топлива в регионе будет продолжено.

«Необходимо учесть, что с момента проведения указанных расчётов и анализа прошло более 10 лет. За это время технологии шагнули вперёд. Считаю, что на данном этапе не следует отбрасывать в сторону какие-либо возможные пути решения поставленной главой республики задачи и учитывать альтернативные варианты и технологии. Только всесторонний анализ с учетом экономической целесообразности с привлечением специалистов области позволит определить оптимальный подход к решению задачи», — заявил Максим Терещенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября глава Якутии Айсен Николаев поручил начать выпуск автомобильного топлива для нужд республики. Причиной такого шага он назвал рост цен на бензин и его низкое качество. Глава республики полагает, что газо — или нефтеперерабатывающий завод по производству топлива заработает в Якутии через 3−4 года — при условии, что в ближайшее время найдётся инвестор, который будет готов профинансировать его строительство.