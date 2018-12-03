Как губернатор Камчатки Владимир Илюхин затянул регион в «Петлю времени»

Петропавловск-Камчатский, , 06:16 — REGNUM На Камчатке предварительно подвели итоги уходящего 2018 года. Поводов для оптимизма не нашлось — реальные доходы населения падают, кредитные долги растут, протестные настроения усиливаются. Полуостров «утонул» в недостроях, их общая стоимость превысила 40 млрд рублей. Но губернатор Камчатки Владимир Илюхин недострои недостроями не считает. Он называет эти объекты «растянутыми во времени». Весь 2018 год Камчатку сотрясали громкие коррупционные скандалы с участием чиновников, а на крупных предприятиях бастовали рабочие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Губернатор Камчатки живёт в параллельном мире — а камчатцы?

«Растянуто во времени»

Одна из главных бед Камчатского края — колоссальное количество недостроенных объектов. Общая стоимость недостроев превышает 40 млрд рублей. Однако глава края Владимир Илюхин недострои недостроями не считает. Выступая на сессии Законодательного собрания региона, губернатор заявил:

«У нас нет незавершенных объектов. У нас есть объекты, растянутые по времени»

Камчатцы по этому поводу сделали видеоролик, посвященный главе региона. Ролик опубликован в инстаграме в группе с говорящим названием — «Камчатка против». Называется ролик «Петля времени».

https://www.instagram.com/p/BqPT6rng6ux/

В «Петлю времени» попала давно начатая, но так и не законченная реконструкция стадиона «Спартак», строительство Дома культуры «СРВ», строительство жизненно необходимой Камчатке краевой больницы — там уже давным-давно должны были принимать пациентов, но вместо лечебного учреждения — пыльные «скелеты» будущих зданий. Затянуло в «Петлю времени» строительство дороги Северо-Восток — Дачная, новый камчатский аэропорт, агропарк «Зеленовские озерки», где для камчатцев должны были выращивать дешёвые овощи — резидент ТОР «Камчатка» компания российского миллиардера Виктора Вексельберга «Ренова» остановила проект.

Авторы ролика назвали Камчатку «территорией растянутого во времени развития».

«Интересно, а на сколько растянуто? Лет на 100?».

«А у нашего губернатора всё так. У него и тонны рыбы и икры в леса не выбрасывали. Он же провокацией это назвал».

«Столько лет уже человеку, губернатор, а врёт на каждом шагу!».

«Илюхин всё об «имидже Камчатки» перед телекамерами печется. Ты бы лучше, Илюхин, о своём имидже перед народом подумал! У тебя ж куда ни глянь — то по времени растянуто, то и не начинали!».

«А ещё ФОК (физкультурно оздоровительный комплекс) обещанный не построен, дорога в Ленинском. Да много ещё чего!».

«Камчатка, вообще Россия — лучшее место на земле. Люблю свою Родину и никому её не отдам! Но бороться с паразитами необходимо! Нельзя позволять им так обращаться со страной!».

«На прогулочную зону на сопке потратили 100 млн рублей. Это для народа. А на ремонт столовой и фойе в здании правительства — 149 млн. И ничего там по времени не растянуто!» — пишут камчатцы в комментариях.

Читайте также: Камчатка не дождется дешевых овощей от ТОСЭР: «Ренова» остановила проект

В «Петлю времени» попало и строительство первой в истории Камчатки пятизвездочной гостиницы. Сдать объект должны были в 2019 году, но сроки перенесли на конец 2020 года. Камчатцев тревожит, что этот отель может повторить судьбу приморских Хаяттов и хабаровского Хилтона, которые также стоят недостроенными, а собственники ищут на недострой, в который уже вложен не один миллиард рублей, покупателя.

Камчатка протестует

2018 год запомнится камчатцам как один из самых протестных. На протяжении всего года люди выходили на площади, призывая власть к ответу за свою горемычную жизнь. В январе на главной площади Петропавловска-Камчатского прошёл митинг против повышения цен на топливо. В апреле жители полуострова вышли на митинг, посвящённый бедственному социально-экономическому положению края и опять — росту цен на топливо. По этому же поводу камчатцы выходили на митинги и в мае. В мае камчатцы протестовали против пенсионной реформы, опять повышения цен на бензин и дизтопливо, повышения НДС, НДФЛ, а также требовали возвращения Камчатке пограничного режима — реакция на засилье мигрантов.

В июне снова прошёл митинг против пенсионной реформы. Этот, второй по счету, митинг вызвало отвратительное поведение властей — на фоне бедственного положения камчатцев, которые теперь стали бояться, что не доживут до пенсии, депутаты Закдумы края приняли закон, которым повысили себе и высшим должностным лицам правительства региона пенсии. Пенсии у «слуг народа» и «народных избранников» теперь превышают 100 тыс. рублей. Это — не считая тех пенсий, которые платит ПФ РФ. Платить громадные пенсии предстоит из бюджета.

В июле в Петропавловске-Камчатском вновь прошёл митинг, посвященный социально-экономическому положению края. Люди требовали отставки губернатора.

На одном из митингов, напомним, камчатцы собрали для губернатора Илюхина «пенсионное ведро»: накидали туда мелочи, конфет, пару сигарет и половину «гематогенки». Ведро отнесли в правительство края, а главе региона предложили уйти на покой. Но губернатор Илюхин никуда не ушёл. Однако, видимо, опасаясь роста протестных настроений, инициировал уже четвёртое по счету ужесточение процедуры отзыва губернатора Камчатского края. Теперь сделать это фактически невозможно.

С июля по сентябрь на Камчатке жители ещё три раза выходили на площади, протестуя против своего бедственного социально-экономического положения, требуя национализации природных ресурсов, возвращения пограничного режима, отмены пенсионной реформы.

Читайте также: Камчатка встаёт на дыбы: недалеко до беды?

Запомнится 2018 год и протестами трудящихся. Помимо забастовки рабочих на золотодобывающем руднике «Ренова» Виктора Вексельберга, протестовали и работники камчатской почты. Жители города Елизово внезапно стали жаловаться на сбои в работе сортировочного центра — посылки невозможно было получить по 3—4 недели — в пределах региона. Выяснилось, что работникам почты существенно уменьшили зарплату, они устроили забастовку. Но в руководстве почты факт забастовки подтверждать отказались.

В конце октября бастовали работники «Строительного управления зданий и сооружений» в Елизово, занятые на строительстве военных объектов в этом закрытом военном городе. Выяснилось, что рабочих на закрытый объект ввезли нелегально, не платили зарплату, да ещё и запугивали.

Губернатор Илюхин утверждал, что никаких забастовок на Камчатке — нет.

Читайте также: Развитие ДФО по-камчатски: олигархам льготы и прибыль, народу — ничего?

Камчатка стремительно беднеет

Камчатцы теряют доходы. По данным Камчатстата, с начала 2018 года реальные располагаемые доходы населения региона упали на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как следствие падения доходов и неплатежей растёт кредитная нагрузка. Только с начала 2018 года жители полуострова взяли кредитов на сумму в 22 млрд 804 млн рублей. Проблемы с возвратом камчатцами кредитов банкам оцениваются в 1 млрд 759 млн рублей. По данным судебных приставов, количество жителей Камчатки, не имеющих возможности рассчитываться по долгам, выросло более чем в два раза: более чем 21 тысяче камчатцев ограничен выезд за границу. В 2017 году таких насчитывалось 10 260 человек.

Не лучше чувствует себя и камчатский бизнес. По данным Камчатстата, прибыль камчатских компаний в 2018 году сократилась на 26,4%. Речь о малом бизнесе — компаниях, численность работников которых не превышает 15 человек.

Коррупционные скандалы года

2018 год на Камчатке был богат на громкие коррупционные скандалы. Под уголовное преследование попали: министр здравоохранения края Татьяна Лемешко, обвиняемая в растрате не менее 22 млн бюджетных рублей, и её соучастник, крупнейший камчатский строитель Вагиф Мурсалов. Возбуждено уголовное дело в связи с получением взятки в отношении начальника отдела регионального Росприроднадзора. Задержан и помещен под стражу депутат Заксобрания региона от КПРФ Валерий Быков — по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

«Как видим, 2018 год принёс нам деградацию социально-экономической сферы. Население беднеет, кредитная задолженность растёт — людям ведь надо чем-то кормить детей, вот они и лезут в кредитную кабалу. На предприятиях, которые теряют прибыль, сокращают рабочих и зарплаты, что приводит к росту протестной активности. Население просто перестало верить людям в дорогих пиджаках — ожидания не оправдались», — написала газета Камчатский экспресс.

Читайте также: Камчатка погружается в долговую трясину и нищету

Никаких оптимистичных ожиданий не строят камчатцы и на 2019 год. Ждут подорожания всего: молока, газировки и всего, что продаётся в пластиковой таре, потому что правительство решило поднять экологический сбор. Подорожает и бензин, и тарифы ЖКХ — два раза за год, а «коммуналка» на Камчатке и без того самая дорогая в стране. Подорожает вывоз мусора — но камчатцы сомневаются в исчезновении огромного количества свалок. Подорожает интернет — в связи с законом Яровой. Подорожают вообще все товары и услуги — потому что повысят НДС.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне сваливающегося в «штопор» нищеты и безнадеги региона, большой неожиданностью для камчатцев стал появившийся в сети очередной «Рейтинг эффективности губернаторов ДФО». Некий «Центр развития региональной политики» назвал губернатора Владимира Илюхина «самым эффективным» среди дальневосточных губернаторов. Камчатцы назвали рейтинг «ярмаркой тщеславия» и высказали предположение, что за «первое место» было хорошо заплачено.

Читайте также: Рейтинг уровня «бог»: как глава Камчатки стал самым эффективным в ДФО?