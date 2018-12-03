Рейтинг по зарплатам составлен для регионов РФ

Москва, , 05:14 — REGNUM Самые высокие в России зарплаты получают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого АО. Соответствующий перечень составлен агентством РИА Рейтинг по данным о заработках в 2017 году.

Наиболее низкие зарплаты — в Дагестане, Карачаево-Черкесии и других национальных республиках, а также в некоторых регионах Центральной России. Составители рейтинга учитывали долю работников с зарплатой более 100 тыс. рублей в месяц и долю тех, кто получает менее 15 тыс. рублей, а также диапазон самых распространенных в регионе зарплат.

В целом в России зарплату более 100 тыс. рублей за вычетом НДФЛ получают 4,4% работников (+0,3% к 2016 году). При этом в Ямало-Hенецком автономном округе таковых более 27%, а на Чукотке — 26%.

Менее 15 тыс. рублей зарабатывают 20% жителей России. В Дагестане таких работников 46%, а в Карачаево-Черкесии — 44%.

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