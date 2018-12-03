В Белоруссии пересчитали «тунеядцев»

Минск, , 04:36 — REGNUM Около 500 тыс. трудоспособных граждан Белоруссии не заняты в экономике и внесены в соответствующую базу данных. Об этом заявила белорусский министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, сообщает «Sputnik Беларусь».

База данных о «тунеядцах» работает с 1 декабря. Гражданин может узнать свой статус через единый портал электронных услуг Белоруссии, отметила министр.

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С 2019 года неработающим белорусским гражданам придется полностью оплачивать счета за газ, тепло и горячую воду, тогда как прежде они могли получить субсидии от государства. Для исключения из базы человек обязан подтвердить трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об отмене безналичных жилищных субсидий для «тунеядцев» президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в июне 2018 года. Субсидии смогут получать граждане, ухаживающие за детьми до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет и те, кто получает пособия.

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