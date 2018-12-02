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Количество автомобилей в КНР превысило 300 млн штук

Экономика

Число имеющих права граждан страны также выросло на 5,5% и составило 407 млн человек

Количество автомобилей в КНР превысило 300 млн штук
Erdenebayar
Автомобильное движение. Пекин

Пекин, 2 декабря 2018, 14:07 — REGNUM  Правительство Китая в преддверии Общенационального дня транспортной безопасности, который отмечается 2 декабря, сообщило, что число автотранспортных средств в стране выросло с 2017 года на 4,7% и составило свыше 325 млн штук, сообщает 2 декабря «За рулем Кубань».

При этом по данным правительства КНР, число имеющих права граждан страны также выросло на 5,5% и составило 407 млн человек. Также, в связи с ростом китайской экономики и благосостояния населения, выросло число личных автомобилей. Оно теперь составляет 187 млн штук, то есть около 40 авто на 100 семей.

Также в правительстве Китая отметили снижение на 24% количества серьезных ДТП на дорогах страны. Их было зарегистрировано в КНР всего 520 с начала года. К такому результату привело серьезное ужесточение ПДД в Китае.

Отметим, в Китае существуют свои особенности ПДД. Так, нельзя есть, разговаривать и курить во время вождения, а также вести автомобиль в шлепанцах.

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