В Samsung посчитали ущерб от промышленного шпионажа

Сеул, 2 декабря 2018, 14:08 — REGNUM Компания Samsung оценила ущерб от продажи технологий компании китайским производителям в $5,8 млрд. Об этом сообщает Nikkei.
В Samsung считают, что в следующие три года недополучат прибыли на сумму $5,8 млрд из-за того, что другая южнокорейская компания Toptec продала китайским производителям ряд технологий, принадлежащих Samsung.
Речь идёт о технологиях, связанных с производством OLED и гибких дисплеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября прокуратура южнокорейского города Сувон предъявила обвинения директору и восьмерым сотрудникам компании Toptec обвинения в продаже китайским компания технологий, принадлежащих Samsung.
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