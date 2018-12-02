В Samsung посчитали ущерб от промышленного шпионажа

Сеул, , 14:08 — REGNUM Компания Samsung оценила ущерб от продажи технологий компании китайским производителям в $5,8 млрд. Об этом сообщает Nikkei.

В Samsung считают, что в следующие три года недополучат прибыли на сумму $5,8 млрд из-за того, что другая южнокорейская компания Toptec продала китайским производителям ряд технологий, принадлежащих Samsung.

Речь идёт о технологиях, связанных с производством OLED и гибких дисплеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября прокуратура южнокорейского города Сувон предъявила обвинения директору и восьмерым сотрудникам компании Toptec обвинения в продаже китайским компания технологий, принадлежащих Samsung.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейскую компанию обвинили в промышленном шпионаже