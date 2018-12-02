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В Samsung посчитали ущерб от промышленного шпионажа

Экономика

В следующие три года компания недополучит прибыли на сумму $5,8 млрд

Сеул, 2 декабря 2018, 14:08 — REGNUM  Компания Samsung оценила ущерб от продажи технологий компании китайским производителям в $5,8 млрд. Об этом сообщает Nikkei.

В Samsung считают, что в следующие три года недополучат прибыли на сумму $5,8 млрд из-за того, что другая южнокорейская компания Toptec продала китайским производителям ряд технологий, принадлежащих Samsung.

Речь идёт о технологиях, связанных с производством OLED и гибких дисплеев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября прокуратура южнокорейского города Сувон предъявила обвинения директору и восьмерым сотрудникам компании Toptec обвинения в продаже китайским компания технологий, принадлежащих Samsung.

Читайте ранее в этом сюжете: Южнокорейскую компанию обвинили в промышленном шпионаже

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