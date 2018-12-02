Минстрой предложит новую программу для поддержки обманутых дольщиков

Уссурийск, Приморский край, , 09:02 — REGNUM Программа финансовой поддержки субъектов для решения проблемы обманутых дольщиков разрабатывается в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, заявил журналистам глава министерства Владимир Якушев на встрече в Уссурийске.

Глава Минстроя сообщил, что проведена работа по законодательной базе, которая практически исключила появление новых обманутых дольщиков. Однако проблема с людьми, которые ранее вложились в строящиеся дома недобросовестных застройщиков, остаётся.

Якушев отметил, что программа предоставления земельных участков застройщикам в обмен на заселение обманутых дольщиков, действовавшая в 2017—2018 годах, исчерпала свой потенциал.

Министр сообщил, что для решения проблемы в ведомстве разрабатывают программу по финансовой поддержке субъектов, которая поможет полностью решить этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре компания «Речелстрой», являющаяся крупным застройщиком в Челябинске, была признана банкротом.