На Чукотке выдано более 500 «дальневосточных гектаров»

Анадырь, , 08:26 — REGNUM Свыше 500 заявок на получение «дальневосточного гектара» оформлено властями Чукотки с 1 июня 2016 года, рассказал 2 декабря губернатор Чукотки Роман Копин в кулуарах конференции «Развитие малого и среднего бизнеса».

«У нас сейчас немногим более 500 заявок, которые поданы и оформлены, за все время действия программы (с 1 июня 2016 года — прим. ред.)», — передает корреспондент ТАСС слова Романа Копина. Также, по словам главы Чукотки, заявки поступают, как правило, от жителей региона, однако есть и сторонние граждане — из Москвы, Подмосковья и других.

«У нас один из самых высоких процентов по одобрению, отказов практически нет», — заключил Копин.

Кроме этого губернатор региона отметил, что ввиду того, что регион является полностью арктическим, использование земли на Чукотке подразумевает особую ответственность. А значит люди, которые хотят получить здесь «дальневосточный гектар» четко понимают, чего они хотят добиться на своих участках

Отметим, согласно программы «Дальневосточный гектар» у граждан России есть право на получение участка площадью до 1 га на территории Дальнего Востока. Программа вступила в действие для жителей указанного региона с 1 июня 2016 года, а для остальных граждан России — с 1 февраля 2017 года.