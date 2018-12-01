Польша и Дания готовятся строить морской магистральный газопровод

Варшава, , 23:51 — REGNUM 30 ноября польская газотранспортные компании Польши и Дании, Gas-System и Energinet, сообщили о том, «что мы выполнили все формальности, сообщив друг другу о принятии положительных решений об инвестиции в морской магистральный газопровод Baltic Pipe».

По словам министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского, решение подтверждает, что польское правительство «решительно двигается к независимости от поставок газа с восточного направления». Впрочем, эта риторика польских политиков является традиционной, новостью эту информацию назвать нельзя.

Строительство газопровода проектной мощностью 10 млрд кубометров в год намечено на 2020 год, протяженность составит 275 км, он пройдет через территориальные воды Польши и Дании и через шведскую исключительную экономическую зону.

Какое количество газа будет получать в свое распоряжение Польша по окончании строительства, пока неизвестно. Проект финансируется из бюджета ЕС и является частью системы газопроводов, которая должна соединить на материке газовые системы Польши, Литвы, Латвии и Финляндии. Как будут распределяться между пятью потребителями эти 10 млрд кубометров газа, будет решаться дополнительно.

Напомним, что в 2017 году потребление природного газа в Польше составило 17,0 млрд кубометров, из которых объем собственной добычи 4,0 млрд кубометров. Мощность регазификационного терминала «Свиноуйсьце» составляет 5,0 млрд кубометров газа в год. По оценкам европейских экспертов потребление газа в Польше к 2022 году, когда должно быть закончено строительство Baltic Pipe, составит 19,0 млрд кубометров. Для достижения полной независимости от российского трубопроводного газа за оставшиеся три года Польше необходимо найти способ получения 7−8 млрд кубометров газа в год. Поскольку это совершенно не реально, Польша должна готовиться к ведению переговоров с «Газпромом». В этом году польская государственная компания PGNiG получит из России 10,2 млрд кубометров природного газа — максимальный объем, предусмотренный действующим контрактом.