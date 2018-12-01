АвтоВАЗ выступит в качестве претендента на СПИК

Тольятти, Самарская область, , 15:06 — REGNUM Российский автопроизводитель АвтоВАЗ, являющийся партнером альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, подал заявку на участие в специальных инвестиционных проектах. Соответственная заявка уже подана автопроизводителем в Минпромторг.

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) предполагает объем инвестиций в развитие марки на территории РФ в обмен на субсидии со стороны государства.

Механизм СПИК позволит компаниям, которые работают на территории России, сохранит свои преференции после шестилетнего льготного периода при ведении бизнеса без нарушения норм Всемирной торговой организации. Правительство России принимает на себя обязательства по поддержке бизнеса в обмен на локализацию и расширение производства.

Минпромторг уже принял положительные решения по СПИК в отношении «Группы ГАЗ» и Huindai, а 29 ноября стало известно о подаче заявки на СПИК АвтоВАЗом.

В случае одобрения Минпромторгом заявки АвтоВАЗА на СПИК альянс Renault-Nissan-Mitsubishi выпустит в ближайшие десять лет много новых моделей. Так в списке моделей АвтоВАЗА появилось две новые модели — SW Largus и Lada Van. Первая станет перелицовкой модели Dacia Lodgy, которая в данный момент продается в Европе в кросс-версии, а вторая — модификацией первой в кузове с фургоном.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Tesla вышла на отметку производства электромобилей Model 3 в одну тысячу штук в день.