Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины

Ташкент, , 13:15 — REGNUM Узбекистан приостановил импорт сахара из Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает Газета. уз со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).

«Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта», приводит издание слова представителя «Укрцукор» Руслана Бутило.

В 2017—2018 годах Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысячи тонн сахара, при этом основным импортером стал Узбекистан, в эту страну из Украины импортировано 209,9 тысячи тонн сахара на сумму 79,1 миллионов долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что таможенное оформление украинских товаров приостановлено узбекской стороной, все поступившие товары находятся на таможенных складах в таможенном режиме «временное хранение» или «таможенный склад».