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Крупнейшая золотодобывающая компания Вьетнама пройдет процедуру банкротства

Экономика

Решение начать процедуру банкротства приняли кредиторы компании

Крупнейшая золотодобывающая компания Вьетнама пройдет процедуру банкротства
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Крах компании

Ханой, 1 декабря 2018, 15:52 — REGNUM  Крупнейшая вьетнамская золотодобывающая компания Bong Mieu пройдет через процедуру банкротства. К такому решению пришли кредиторы компании.

Издание VNExpress сообщает, что в Народном суде провинции Куангнам прошло собрание кредиторов компании, которые должны были решить ее судьбу. Предлагалось проголосовать за один из двух вариантов: отложить или начать процедуру банкротства.

О возможном банкротстве компании заговорили после того, как у нее накопился невозвратный долг в размере $51,91 млн. Этот долг в четыре раза превысил активы компании.

Всего в заседании в Народном суде приняли участие 24 кредитора компании. По итогам голосования, 14 из них поддержали идею начала банкротства предприятия.

За закрытие предприятия выступают и власти провинции Куангнам. Так, в 2016 г. у предприятия закончилась лицензия на добычу золота, но компания не остановила ее, прекратив незаконную деятельность только после вмешательства властей.

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Зарубежная хроника
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