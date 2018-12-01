Google: Вьетнам способен возглавить ЮВА в индустрии мобильных игр

Ханой, , 13:27 — REGNUM В скором будущем Вьетнам может возглавить рынок мобильных игр в Юго-Восточной Азии. Такое мнение высказал директор по бизнес-развитию Google Play в Таиланде и Вьетнаме Винит Танвар.

Издание VNExpress сообщает, что на мероприятии Indie Games Acselerator, проходившем в Сингапуре, Винит Танвар отметил, два ключевых фактора, которые выведут Вьетнам на лидирующие позиции в индустрии: наличие молодых, талантливых и высококвалифицированных специалистов и большая аудитория игроков.

Впервые о вьетнамской индустрии игр для мобильных устройств заговорили после выхода в мае 2013 г. игры Flappy Bird. Игра завоевала широчайшую популярность — к февралю 2014 г. количество скачиваний превысило 50 млн.

Согласно исследованию маркетинговой компании We Are Social, около 80% вьетнамцев пользуются смартфонами, и 53% из них играют в мобильные игры, в среднем проводя за этим занятием 51 минуту в день.

Вьетнамские разработчики не ограничиваются внутренним рынком. Так, игра Caravan War, разработанная вьетнамской компанией Hiker Games, завоевала большую популярность в Южной Корее и Китае. 8 августа игра заняла первое место по популярности в корейском разделе Google Play. В Китае ей удавалось достичь четвертого места в рейтинге.