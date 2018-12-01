Темпы прироста ВВП Индии снизились с 8,2% до 7,1%

Нью-Дели, , 13:33 — REGNUM В третьем квартале 2018−2019 финансового года темпы прироста ВВП Индии упали с 8,2% до 7,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом 30 ноября сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс» со ссылкой на официальные данные правительства Индии.

Министерство финансов Индии сообщило, что столь резкое падение темпов прироста ВВП обусловлено сокращением производства в сельском хозяйстве, добывающей промышленности и товарном производстве. Известно, что негативное влияние на экономический рост также оказало падение курса рупии на фоне роста импорта.

Тем не менее, Индия сохранила свои позиции в качестве самой быстрорастущей экономики мира. Примечательно, что в третьем квартале прошлого финансового года темпы прироста ВВП страны составили всего 6,3%.