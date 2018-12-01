МВФ: ВВП Японии может снизиться на 25% в течение 40 лет

Токио, , 15:12 — REGNUM Международный валютный фонд отметил в сводном документе по Японии, что реальный ВВП страны снизится на более чем 25% за 40 лет. Согласно документу, падение будет происходить из-за сокращения населения.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», МВФ уверен, что этого можно избежать при условии проведения структурных реформ. «Японское правительство правильно определило области, нуждающиеся в реформировании, но его осуществление идет медленными темпами», — отмечает в документе Международный валютный фонд. — «Если так и будет продолжаться, то японский реальный ВВП сократится на четверть из-за демографической проблемы».

По утверждению фонда, необходимо также изменение денежно-кредитной политики и стабилизация государственного долга, а также поощрение занятости женщин и людей старшего возраста. Организация также поддержала стремление Японии увеличить число иностранных работников в ключевых отраслях.