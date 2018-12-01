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Компания Apple провела служебное расследование о взятках в Китае

Экономика

Результаты расследования не разглашаются

Пекин, 1 декабря 2018, 09:20 — REGNUM  Расследование информации о возможных должностных преступлениях своих сотрудников в Китае провела в мае текущего года компания Apple. Об этом 30 ноября сообщила газета The Wall Street Journal.

Расследование касалось подозрений во взятках и прочих должностных нарушениях среди сотрудников из Китая. При этом отмечается, что в мае этого года компанию в Китае покинули четыре сотрудника, при этом двое из них были из руководящего звена. Причины их увольнения не называются.

У компании Apple достаточно жёсткие правила, касающиеся как сотрудников, так и поставщиков. Сотрудникам компании запрещено принимать подарки и подношения в любой форме, даже в виде ужина за счёт принимающей стороны. Поставщики, по кодексу компании, не должны быть замечены в коррупции, хищениях или вымогательствах, а также взятках в целях какого-либо целевого или нецелевого преимущества.

При этом в компании Apple заявили, что свидетельств получения взяток или совершения других должностных преступлений сотрудниками в Китае у них нет и такие проблемы, несмотря на довольно большое количество работающих на компанию людей, возникает крайне редко.

Отмечается, что результатов расследования компания не раскрыла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что компания Microsoft обошла компанию Apple по рыночной капитализации, став самой дорогой американской организацией впервые с 2010 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

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