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Трамп оценил новый торговый договор между США, Канадой и Мексикой

Экономика

«Отличные отзывы о USMCA — намного лучше, чем о NAFTA», — написал Трамп

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 08:29 — REGNUM  Более выгодным назвал новый договор о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA), нежели предыдущее Североамериканское соглашение между тремя странами (NAFTA), президент США Дональд Трамп, разместив соответственное сообщение 1 декабря в своем Twitter.

«Отличные отзывы о USMCA — намного лучше, чем о NAFTA», — написал в своем сообщении американский президент.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите G20 в Буэнос-Айресе лидеры трех стран — Соединенных Штатов, Канады и Мексики, подписали новое торговое соглашение (USMCA), которое призвано заменить собой предыдущее Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA).

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