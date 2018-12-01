Трамп заявил о нежелании вводить новые пошлины против Китая

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать уже имеющиеся таможенные пошлины на китайский импорт. Соответствующее заявление он сделал в интервью радио «Голос Америки».

По его словам, пошлины уже и так повлияли на китайскую экономику. Однако Трамп подчеркнул, что ему ничего не стоит снова удвоить пошлины, а затем удвоить их еще раз. При этом Трамп признался, что желания это делать у него нет.

Американский президент отметил, что у Китая могут возникнуть трудности при выплате госдолга. По его словам, КНР тратит слишком много денег на обеспечение госдолга. На саммите G20 Трамп намерен встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином для переговоров по торговым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп предложил американским компаниям перенести свое производство в Соединенные Штаты, чтобы не получать убытки от таможенных пошлин с Китаем. По его словам, компании должны либо перенести производство и работать на благо США, либо платить пошлины в казну и делать США богаче.

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