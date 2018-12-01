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Канада, США и Мексика подписали новое торговое соглашение

Экономика

Трамп очень доволен

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 04:32 — REGNUM  Лидеры Соединенных Штатов, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение — USMCA — призванное заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), сообщает RT.

Соглашение было подписано на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине. Президент США Дональд Трамп назвал это соглашение одним из важнейших в истории. По его словам, это соглашение будет устраивать все страны.

«Отличные отзывы об USMCA — горааааааздо лучше, чем о NAFTA», — добавил он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября американский президент Дональд Трамп заявил о намерениях подписать новый торговый договор с Канадой и Мексикой взамен NAFTA до конца ноября. По его словам, этот договор должен быть более справедливым для стран — участниц, нежели NAFTA.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп намерен подписать альтернативу NAFTA до конца ноября

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