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Российский фонд прямых инвестиций ожидает новых шагов от Эр-Рияда

Экономика

Важные переговоры состоятся 1 декабря

Буэнос-Айрес, 1 декабря 2018, 03:13 — REGNUM  Новых вложений ожидает от Саудовской Аравии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщил журналистам глава организации Кирилл Дмитриев на саммите G20.

По словам главы РФПИ, на 1 декабря запланированы важные переговоры с саудовцами по энергетике и по инвестициям.

«Уже более двух миллиардов проинвестировала Саудовская Аравия в Россию, и мы планируем эти инвестиции наращивать», — отметил Дмитриев.

Напомним, первый день саммита G20 завершен. Во второй день, 1 декабря, состоятся российско-саудовские переговоры на высшем уровне: президент РФ Владимир Путин встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом аль-Саудом. Москва и Эр-Рияд являются партнерами по ОПЕК+.

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