Лидеры БРИКС заявили о неприемлемости санкций и протекционизма

Буэнос-Айрес, , 02:17 — REGNUM Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе приняли совместное заявление о неприемлемости односторонних санкций и протекционизма, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин журналистам.

По словам Орешкина, половина совместного заявления стран БРИКС посвящено протекционизму и односторонним мерам. Лидеры стран считают, что подобные меры подрывают глобальную экономику.

«Это не тот путь, по которому должно идти мировое сообщество, потому что здесь только негатив», — добавил Орешкин

Он подчеркнул, что на основной сессии первого дня саммита будет оживленная дискуссия по мировой торговле. Страны БРИКС будут выступать с предложениями по модернизации инструментов для регулирования экономике, таких как ВТО.

«Главный принцип, что ВТО остается единственной площадкой, способной устанавливать глобальные правила развития торговли», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на G20 предложил начать обсуждение подходов к реформе ВТО.

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