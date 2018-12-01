Путин предложил G20 реформировать ВТО

Буэнос-Айрес, , 01:53 — REGNUM Обсуждения реформирования Всемирной торговой организации следует начинать на площадке G20, заявил российский президент Владимир Путин на саммите Группы двадцати. Об этом сообщила журналистам представитель президента в G20 Светлана Лукаш.

Комментируя выступлении Путина на втором рабочем заседание саммита в Буэнос-Айресе, Лукаш сказала:

«Владимир Владимирович предложил использовать площадку Группы двадцати для того, чтобы начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда «двадцатка» встретится в следующий раз в Японии, возможно, выступить с какими-то совместными предложениями в этой сфере».

По словам Лукаш, на этой встрече, которая была посвящена проблемам мировой экономики, российский лидер назвал ВТО центральной площадкой в регулировании торговых споров, каковой она, по его мнению, и должна оставаться.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 ноября российский министр экономического развития Максим Орешкин на G20 заявил, что Россия предложила в рамках Группы двадцати создать рабочую группу по вопросам реформирования ВТО.

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