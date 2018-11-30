Россия предложила странам G20 создать рабочую группу по реформированию ВТО

Буэнос-Айрес, , 23:59 — REGNUM Россия выступила с инициативой о создании в рамках «Большой двадцатки» рабочей группы по вопросам реформирования Всемирной торговой организации. Об этом 30 ноября сообщил журналистам в кулуарах саммита G20 министр экономического развития России Максим Орешкин.

По его словам, российская сторона настаивает на том, что именно в G20 должна быть создана рабочая группа, в рамках которой все страны будут работать над новыми правилами глобальной торговли, поскольку в «двадцатке» представлены все крупнейшие мировые экономики, сосредоточено 90% мирового ВВП и почти такая же доля глобальной торговли.

Орешкин отметил, что с предложением о реформировании ВТО также выступили страны БРИКС. В их совместном заявлении отмечено, что любые односторонние меры в международной торговле негативно отражаются на глобальной обстановке и должны быть отменены. Подчёркивается, что ВТО должна оставаться единственной площадкой, способной устанавливать глобальные тенденции развития торговли.

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин на встрече глав государств БРИКС в рамках саммита G20 заявил, что в мире «распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права».

«Всё это оказывает крайне негативный эффект на атмосферу сотрудничества на международной арене, приводит к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, Россия будет прикладывать все усилия для стабилизации ВТО и её дальнейшего развития. Урегулирование всех торговых споров должно осуществляться исключительно путём диалога, к которому могли бы подключиться все заинтересованные страны, заявил Владимир Путин.