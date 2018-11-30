Суббота, 1 Декабря 2018 года
00:00:44 МСК

Порошенко надеется на полумиллиардный транш от ЕС

Экономика

Деньги должны прийти через несколько дней

Порошенко надеется на полумиллиардный транш от ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На коврике

Киев, 30 ноября 2018, 22:56 — REGNUM  ЕС готов выделить в ближайшие дни 500 млн евро Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает 30 ноября УНИАН.

По его словам, макрофинансовая помощь от Евросоюза ожидается «в течение короткого времени — нескольких дней».

Напомним, после «Евромайдана» в 2014 году Украина попала в долговую кабалу от Международного валютного фонда, ЕС и других «партнеров». Причиной тому послужила недальновидная политика пробандеровской киевской хунты, которая решила полностью разорвать все отношения с Россией, пускай даже и в ущерб национальным интересам.

В ближайшие годы Киеву нужно выплатить десятки миллиардов долларов только по внешним долгам, что является серьезной нагрузкой на украинскую экономику.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить