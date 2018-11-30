Киев, , 22:56 — REGNUM ЕС готов выделить в ближайшие дни 500 млн евро Украине, заявил украинский президент Петр Порошенко, сообщает 30 ноября УНИАН.

По его словам, макрофинансовая помощь от Евросоюза ожидается «в течение короткого времени — нескольких дней».

Напомним, после «Евромайдана» в 2014 году Украина попала в долговую кабалу от Международного валютного фонда, ЕС и других «партнеров». Причиной тому послужила недальновидная политика пробандеровской киевской хунты, которая решила полностью разорвать все отношения с Россией, пускай даже и в ущерб национальным интересам.

В ближайшие годы Киеву нужно выплатить десятки миллиардов долларов только по внешним долгам, что является серьезной нагрузкой на украинскую экономику.