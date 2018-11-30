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Санкт-Петербург подарил Великому Новгороду 23 автобуса и троллейбуса

Экономика

Это поможет обновить троллейбусный парк Великого Новгорода почти на треть

Санкт-Петербург подарил Великому Новгороду 23 автобуса и троллейбуса
Иллюстрация: Novreg.ru
Подаренные автобусы

Великий Новгород, 30 ноября 2018, 18:04 — REGNUM  Санкт-Петербург безвозмездно передал Великому Новгороду 13 троллейбусов и 10 автобусов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Новгородской области, общественный транспорт подарен городу по договорённости, достигнутой губернатором Новгородской области Андреем Никитиным с прежним губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко в начале этого года.

Из 13 троллейбусов часть уже поступила в Новгородское троллейбусное депо.

«Троллейбусы в Великом Новгороде не обновлялись более 10 лет. Благодаря полученным машинам у нас появится возможность обновить троллейбусный парк примерно на треть», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Станислав Шульцев.

Петербургские троллейбусы начнут выходить на новгородские маршруты уже в декабре.

Троллейбусы Великому Новгороде передал «Горэлектротранс», автобусы — «Пассажиравтотранс». Это десять автобусов марки «Волжанин» 2007−2009 годов выпуска, которые поступили в областное предприятие «Автобусный парк».

Напомним, ранее благодаря договоренности новгородского губернатора с мэром Москвы Сергеем Собяниным «Мосгортранс» безвозмездно передал новгородскому «Автобусному парку» 49 автобусов.

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