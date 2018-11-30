Законопроект о переходе на безналичный расчет в обороте лома внесен в ГД

Москва, , 17:49 — REGNUM Законопроект о безналичном расчете в сфере металлургии внесли в Госдуму депутаты во главе с Андреем Луговым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 30 ноября.

По статистике объем наличного оборота составляет 95%, лишь 5% расчетов осуществляется в безналичном порядке, отмечают авторы. С момента снятия со счета юридического лица дальнейшее движение денежных средств невозможно проследить на уровне банковской системы, отмечают парламентарии, в связи с чем отрасль отнесена банковским сектором к одним из рисковых направлений, что ведет к удорожанию банковского обслуживания или закрытию расчетных счетов компаний.

Поправкой в закон «Об отходах производства и потребления» предлагается прописать условия расчетов за лом. Так, согласно поправке, «уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение лома и отходов черных и (или) цветных металлов, в размере свыше 10 тыс. рублей в безналичном порядке при условии, что общая сумма расчетов наличными денежными средствами с одним физическим лицом составляет не более 50 тыс. рублей в течение одного календарного месяца».

«Такое ограничение покрывает потребность физических лиц — продавцов лома в расчетах наличными денежными средствами в регионах со слаборазвитой банковской инфраструктурой, и при этом не позволяет осуществлять продажу лома в промышленных масштабах, оставаясь в неконтролируемой и непрозрачной зоне оборота, а также исключает дробление операций на микроплатежи с сохранением неограниченного объема закупок от одного физического лица за наличный расчет», — отмечают депутаты Госдумы.