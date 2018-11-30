Дефицит республиканского бюджета Киргизии составит 14,6 млрд рублей

Бишкек, , 17:45 — REGNUM По итогам 2018 года доходы республиканского бюджета Киргизии с учетом грантов и госинвестиций должны будут составить 142 млрд 20,1 млн сомов (более 136,5 млрд рублей) или 25,4% ВВП. Об этом стало известно в ходе заседания парламента, пишет пресс-служба законодательного органа.

Также стало известно о том, что доходная часть республиканской казны должна будет превысить ранее утвержденный показатель на 0,8% или на 1 млрд 137,9 млн сомов (около 1,1 млрд рублей).

В то же время расходы республиканского бюджета на 2018 год без учета финансовых активов установлен на уровне 157 млрд 230,1 млн сомов (около 151,2 млрд рублей) или 28,2% ВВП Киргизии. Это на 3 млрд 919,3 млн сомов (более 3,7 млрд рублей) или на 2,4% меньше ранее утвержденного показателя.

Таким образом дефицит республиканской казны по итогам текущего года должен будет составить 15 млрд 210 млн сомов (14,6 млрд рублей) или 2,7% ВВП.

Отмечается, что на покрытие дефицита бюджета предусмотрены источники финансирования в полной сумме.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным министерства финансов, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 140 млрд сомов (134,6 млрд рублей по текущему курсу) и выросли по сравнению с 2016 годом на 12,8%.

Расходы республиканской казны в минувшем году превысили 140,6 млрд сомов (130,2 млрд рублей), что на 6,5% больше, чем в 2016 году. Таким образом, дефицит казны в 2017 году превысил 0,6 млрд рублей.

Отметим, что ранее консультант ПРООН Динар Турдумалиева заявила о том, что власти Киргизии вынуждены просить финансовую помощь у международных доноров и других стран, поскольку республика пока не способна самостоятельно решить проблему дефицита бюджета.