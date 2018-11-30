Крупный завод Дагестана могут признать банкротом

Махачкала, , 17:33 — REGNUM Дагестанский машиностроительный завод «Авиаагрегат» требуют признать банкротом. С соответствующим иском в Арбитражный суд республики обратилась Дагестанская сетевая компания, сообщили ИА REGNUM 30 ноября в пресс-службе суда.

Основанием для обращения с иском о несостоятельности стала задолженность в размере более 1,2 млн рублей. Организация в период с апреля по июнь 2015 года не платила за получаемую электроэнергию. Данный факт подтверждается решением Арбитражного суда Дагестана от 4 июня 2018 года.

Однако заявление истца суд оставил без движения до 6 декабря в связи с допущенными нарушениями при его подаче. В частности, не были представлены доказательства оснований возникновения задолженности, прежнее решение суда и доказательства возбуждения исполнительного производства.

Напомним, ОАО «Авиаагрегат» было основано в 1971 году, как завод по производству аэродромного оборудования и изделий оборонной промышленности. С 1994 года предприятие одновременно с военной продукцией стало производить и изделия автомобильной техники.

Продукция завода поставляется как в регионы России, так и на внешний рынок — более 40 стран, в числе которых Аргентина, Германия, Индия, Чехия и т. д.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2018 года Арбитражный суд Дагестана ввёл процедуру банкротства в отношении ООО «Мараби» — завода по производству напольной плитки и керамического гранита. Компания с заявлением о признании себя банкротом обратилась в суд в августе 2018 года. Оно было удовлетворено 31 октября.

Завод «Мараби» был открыт в Кумторкалинском районе Дагестана 24 января 2017 года. Однако уже в мае следующего года предприятие приостановило свою работу. Около 100 сотрудников, которым задолжали в общей сложности 4,6 миллиона рублей, были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Рассмотрение отчёта по итогам финансового анализа назначено на 13 февраля 2019 года.

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