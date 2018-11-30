Бюджет Липецкой области в 2019 году сохранит социальную направленность

Липецк, , 17:17 — REGNUM Проект бюджета Липецкой области на 2019 год был представлен 30 ноября на публичных слушаниях, в которых приняли участие депутаты облсовета, руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, представители общественных организаций и науки. Как сообщила пресс-служба областной администрации, доклад представил заместитель главы администрации Липецкой области — начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых.

Приоритеты региональной бюджетной политики на 2019 год останутся неизменными: выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование инфраструктурных проектов, повышение качества здравоохранения, образования. В частности, на увеличение зарплат бюджетникам из консолидированного бюджета будет дополнительно направлено 1,6 млрд рублей.

Названы и другие плановые расходы, касающиеся демографической политики, исполнения обязательств по обеспечению жильем детей-сирот, строительства детских садов, медицинских центров. В целом в проекте бюджета, представленного на слушания, доходы региональной казны в 2019 году планируются в размере 53,3 млрд рублей, расходы — 58,2 млрд рублей. Основным источником финансирования дефицита в 2019 году станет размещение государственных ценных бумаг. Планируется привлечь и банковские кредиты.

В ходе публичных слушаний выступили руководители ряда областных управлений, финансовые эксперты и представители муниципалитетов. Главный финансовый документ, как отмечалось в выступлениях, соответствует требованиям федерального и регионального законодательства, Бюджетному кодексу РФ и отражает стремление администрации в сложных экономических условиях повысить эффективность госуправления и обеспечить стабильное развитие региона. Прозвучавшие предложения будут обобщены и дополнительно рассмотрены областными властями.

«Бюджетные средства нужно использовать максимально эффективно, чтобы люди чувствовали заботу и видели реальные дела», — считает врио главы региона Игорь Артамонов.