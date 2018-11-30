В Костромской области обещают запустить новый фанерный комбинат

Галич, Костромская область, , 17:13 — REGNUM В Галиче Костромской области в 2019 году может начаться строительство нового комбината по безотходному производству большеформатной березовой фанеры, сообщает пресс-служба губернатора области. Новый комбинат построит холдинг Segezha Group.

Мощность нового предприятия составит около 130 тысяч кубометров в год. Сумма инвестиций в проект составил 8,8 миллиардов рублей. Руководство комбината обещает создать 662 новых рабочих мест и набирать специалистов в регионе, «прежде всего, в Галиче и Галичском районе».

На данный момент ведется проектирование комбината. Под строительство нового завода инвестору подобрана площадка общей площадью свыше 31 гектаров и участки с расчетной лесосекой около 1,5 миллион кубометров в год. Собственные лесозаготовительные участки обеспечат производство древесиной на 58%.

«Это будет первый в России производитель березовой широкоформатной фанеры размером 7×13 футов, которая очень востребована на рынке производства большегрузных автомобилей и машин средней грузоподъемности», — отмечают в пресс-службе.

Отметим, что местные власти предоставят инвестору налоговые льготы на время реализации проекта. Поступления в бюджеты всех уровней планируются с начала эксплуатации — с 2021 года. По предварительным данным отчисления за 10 лет составят около 5 миллиардов рублей.

Справка ИА REGNUM. Лесопромышленный холдинг Segezha Group, входящий в АФК «Система», включает в себя «российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки». Базовое предприятие холдинга — Сегежский целлюлозо-бумажный комбинат работает в Карелии.

Березовую фанеру холдинг производит на Вятском комбинате (г. Киров). По данным сайта холдинга, Segezha Group занимает седьмое место в мире по производству большеформатной березовой фанеры.