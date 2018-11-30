Киргизия получит $25 млн в кредит на проект «Digital CASA»

Бишкек, , 17:09 — REGNUM Международная ассоциация развития предоставит правительству Киргизии кредит в размере $25 млн (1 млрд 665,8 млн рублей) на реализацию проекта «Digital CASA». И еще $25 млн республика получит в виде гранта. Об этом стало известно в ходе заседания парламентской фракции Социал-демократической партии, пишет «24.kg».

По условиям соглашения, киргизская сторона получит отсрочку начала погашения займа до 15 апреля 2024 года. При этом ставка за резервирование неснятого остатка по кредиту составит 0,5% процента в год, а ставка за обслуживание снятого остатка — 0,75%.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия стала одной из первых стран, решивших присоединиться к реализуемому Всемирным банком проекту «Digital CASA», основной целью которого является интеграция в региональную и глобальную цифровую экономику стран Центральной Азии и некоторых государств Южной Азии, не имеющих выхода к морю.

Отметим, что киргизстанские власти планируют потратить кредит и грант от Международной ассоциации развития на развитие региональной инфраструктуры цифровой связанности, на создание центров обработки данных, цифровых платформ и интеллектуальных решений, а также на создание благоприятных условий для цифровой экономики