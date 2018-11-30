В Москве утвердили список объектов, облагаемых налогом по кадастру

Москва, , 17:11 — REGNUM В перечень торгово-офисных помещений, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости в 2019 году, вошло около 30 тыс. объектов недвижимости общей площадью почти 96 млн кв. метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы 30 ноября.

В список вошли торговые, офисные здания и помещения, объекты общественного питания и бытового обслуживания. Произошло увеличение суммарной площади объектов по сравнению с 2018 годом на 8%.

В пресс-службе также отметили, что в Москве действует сбалансированная система льгот для объектов, включённых в перечень, которая защищает малый бизнес, социально значимые и производственные сферы деятельности с низкой доходностью. Так, общая сумма налоговых льгот, предоставленных бизнесу в 2017 году в отношении 4 тыс. объектов недвижимости, включённых в перечень, составила порядка 7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году среднее превышение стартовой цены лотов по аренде коммерческой недвижимости запределами центра Москвы составило 40%, что на 15% выше аналогичного показателя 2017 года. Кроме того, в течениепервых шести месяцев 2018 года незанятых офисных площадей класса А в Москве стало меньше на 3,5%, класса В — на 1,2%.

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