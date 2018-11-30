Уровень безработицы в Италии за год снизился на 0,5%

Рим, , 16:36 — REGNUM По итогам первых десяти месяцев 2018 года уровень безработицы в Италии снизился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,6%, сообщили в пятницу, 30 ноября, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении с данными по итогам сентября 2018 года уровень безработицы вырос на 0,2%. Сейчас в Италии 2 миллиона 746 тысяч официально безработных граждан.

Уровень молодежной безработицы (граждане до 35 лет) составляет 32,5%. Это на 0,1% выше, чем месяцем ранее, но на 1,6% ниже, чем в аналогичный период 2017 года.

Число граждан, имеющих работу, в сравнении с данными по итогам сентября практически не изменилось, при этом число граждан с бессрочными трудовыми договорами увеличилось на 37 тысяч, со срочными — снизилось на 13 тысяч.

Увеличение количества постоянных контрактов свидетельствует, что утвержденный правительством «декрет о достоинстве» (стимулирующий наем граждан по постоянным контрактам и осложняющий заключение временных договоров) уже работает, отметил в комментарии для информагентства Ansa вице-премьер Луиджи Ди Майо.