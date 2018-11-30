Транспортная реформа в Чебоксарах: с рисками и надеждой на Бога

Наталия Николаева, , 17:56 — REGNUM

1 декабря в столице Чувашии приступают к основной части транспортной реформы. Коснётся это муниципальной автобусной сети, на долю которой приходится четверть всего пассажиропотока Чебоксар. О масштабности говорят цифры: где-то 40% маршрутов отменяется, число автобусов на линиях сократится на 31%, при этом за счёт больших автобусов вместимость вырастет на 15−20%. И эта тема «перебила» все другие обсуждаемые реформы, включая пенсионную: больше судачат и переживают за те маршруты, которые уходят в историю.

Примечательно, что на рынок пассажирских перевозок приходит иногородний игрок с уставным капиталом в 50 тыс. рублей, который «взял» на аукционах более трети маршрутов. И на своих больших автобусах (а их планируется более 200) он будет перевозить пассажиров по новым правилам — новым для Чебоксар, но уже изжившим себя в муниципальном наземном транспорте Москвы. Кроме того, не исключается, что «старые» перевозчики, недовольные реформой, не захотят уйти с рынка добровольно и продолжат свою деятельность уже нелегально. В мэрии признают, что есть «определённые риски», но считают, что «никакой паники быть не должно». И приняли ряд превентивных мер информационного (для горожан) и предупреждающего (для перевозчиков) характера.

Что меняется

В рамках транспортной реформы отменяются 16 маршрутов, меняется схема движения 14 маршрутов — часть маршрутов продлевается, часть объединяется, в итоге вместо 510 автобусов будут обслуживать 350. Изменения коснутся следующих маршрутов: №№ 12, 20, 22, 26, 30, 32, 33, 35, 41, 44, 46, 47, 52, 54. Отменяются маршруты №№ 1, 10, 14, 21, 23, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 60, 60к, 61, 63, 65. Власти отмечают, что в тех районах, где отменяемый маршрут единственный (к примеру, №№ 21, 61, 63, которые соответственно едут в Заовражный, Чандрово и на остановку «Мясокомбинат»), будут продлены схемы движения действующих маршрутов.

С одной стороны, столь значительные изменения должны разгрузить транспортные потоки, сделать муниципальные перевозки более качественными, безопасными и комфортными, в том числе исключить перегрузы в салонах и снять «транспортную недостаточность» в пиковые часы. То есть решить те самые проблемы, за что сами чебоксарцы критикуют власти всех уровней. Собственно, и чиновники с ними соглашались, отмечая преобладание в городе автобусов малой вместимости, дублирование муниципальных маршрутов (более 40%), высокую плотность маршрутной сети (превышение в 2,5 раза), недостаточно развитую улично-дорожная сеть.

С другой стороны, для горожан, которые изменение или отмену даже одного маршрута порой воспринимают крайне болезненно, первые дни могут оказаться стрессовыми. И стресс будет с добавкой.

Выяснилось, что в автобусах нового перевозчика «Авто-Экспресс — 4» (в автопарке будет более 200 автобусов), который выиграл на аукционах девять маршрутов, начнут действовать новые для чебоксарцев правила: сначала — вход через переднюю дверь, и только затем через другие двери пассажиры смогут покинуть салон. Перевозчик ссылается на то, что «наших русских людей знаем, что они полезут во все двери, и в итоге мы повезём всех бесплатно».

То есть можно сказать, что по большому счёту Чебоксарам предложили правила перевозок, от которых в сентябре отказались в Москве, демонтируя в наземном транспорте турникеты: власти подсчитали, что предполагаемые убытки из-за «зайцев» меньше, чем убытки из-за задержек транспорта в связи с длительной посадкой пассажиров. Даже назывались суммы ущерба — 3,5 млрд рублей ежегодно. Впрочем, тут следует сделать оговорку: в Москве в 2000-е годы пытались отказаться от турникетов в надежде на сознательность пассажиров, однако собираемость платы за проезд тут же падала. В ноябре 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что «культура проезда пассажиров» выросла, и люди добросовестно оплачивают проезд на маршрутах, где турникетов нет.

Готовность за сутки до реформы — «80−90%»

В результате «автобусной» реформы должно остаться 24 маршрута — все они в июле-августе выставлялись в виде лотов на аукционы, по 18 маршрутам победители определены. Из них девять маршрутов «ушли» к иногороднему обществу «Авто-Экспресс — 4», которое фактически становится одним из главных игроков на рынке пассажирских перевозок. Согласно данным ЕГРЮЛ, общество зарегистрировано в 2007 году в Великом Новгороде с уставным капиталом в 50 тыс. рублей.

«К нам пришла компания, которая занимается перевозками, имея 6 тыс. автобусов в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской области, Петрозаводске и других, скоро открывает перевозки в Сочи. Мы переживали, что автобусы не поступят вовремя, этого не произошло», — сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отмечая, что «большая часть городских перевозчиков отказалась от участия в аукционах на средние и большие классы вместимости».

За сутки до старта реформы чиновники вместе с контролирующими органами и журналистами побывали на базе почтовой связи, где разместились около 80 больших автобусов перевозчика. Здесь же водители будут проходить предрейсовый медосмотр, будет ремонтироваться транспорт, будут размещаться диспетчеры. Первоначально планировалось разместиться на базе банкрота ГУП «Чувашавтотранс»: было отмечено, что конкурсный управляющий затребовал арендную плату, которую перевозчик счёл для себя неприемлемым. На сравнительной скромной автобазе почтовой связи обещают провести реконструкцию.

Тут же властям припомнили, что на маршрутах обслуживания «Авто-Экспресс — 4» планировались автобусы не большой, а средней вместимости. На что мэр Чебоксар сообщил, что «претензионную работу с перевозчиком начали, они планируют автобусы большого класса в дальнейшем заменить на автобусы среднего класса»:

"Я так понимаю, возникли вопросы с заводом-производителем. В рамках контракта перевозчик улучшил исполнение контракта и представил автобусы большого класса. На сегодняшний день для нас это неплохо и для горожан неплохо: в рамках реформы удастся более спокойно перейти в рабочий режим».

В ходе выезда вопросов было много. По ремонтной базе, моечной, по диспетчерам, водителям, автобусам, ремонтникам.

«Куча вопросов, на которые вы ещё ответы не можете дать… Пока сомнения большие в готовности, но время есть ещё. Дай Бог, чтобы вы успели. Как говорят студенты, день и ночь ещё», — констатировал начальник терротдела государственного автодорожного надзора по Чувашии Сергей Одокиенко.

Было отмечено, что готовность составляет «80−90%».

"Сначала переживали, что нет автобусов — автобусы приехали, деньги потрачены. Всё будет. Это дело техники. Мы привыкли приезжать в поле, начинать работу», — заявлял исполнительный директор компании Иван Кистерский.

«У меня есть умеренный оптимизм… В принципе, за один день развернуть можно. Надо его (перевозчика — прим. ИА REGNUM) поддержать по всем направлениям, где можно — помочь. Молодцы, что привезли автобусы. Мы по этому поводу сильно переживали, сейчас можно вздохнуть полной грудью», — считает министр транспорта Чувашии Владимир Иванов.

Алексей Ладыков обратил внимание на набор водителей. По его словам, «150 человек они готовы взять на работу, зарплата 25−30 тыс. рублей в месяц». Выяснилось, что приезжают водители из других регионов, проходят стажировку.

«Мы берём водителей маршруток «Чувашавтотранса», мы берём всех. Тарифная ставка — 150 рублей в час. Никаких конвертов, о которых ходят слухи. Всё в «белую» платится», — заверял Кистерский.

Перевозчиков предупредили

Власти Чебоксар рассчитывают на сознательность тех перевозчиков, у которых срок действия разрешительных документов заканчивается 30 ноября. Накануне в мэрии собрали всех перевозчиков, пригрозив штрафными санкциями.

«Действующие перевозчики не хотели уходить с рынка. Но их давно предупреждали, что придётся уйти. Всех предупредили. Надеемся на их сознательность, и что 1 декабря выйдут только те перевозчики, с кем подписаны контракты и выданы разрешительные документы», — надеется Алексей Ладыков.

Говоря в целом о реформе, мэр Чебоксар подчёркивает, что «по большому счёту никакой паники быть не должно»:

"Да, каких-то маршрутов не будет, при этом часть маршрутов продлевается, часть объединяется. Да, нужно будет заходить через переднюю дверь, но давайте будем подстраиваться под новые условия. Нужно сказать, что из бюджета не были потрачены средства на автобусы. Такое происходит далеко не во всех городах. Мы видим, как в Казани, Саранске, Москве покупают автобусы и технику, на бюджетные средства. У нас такой возможности не было. Сейчас на улице стоят автобусы на 700 млн рублей, их будет больше — грубо говоря, на миллиард рублей. В городском бюджете нет таких средств, у нас дефицитный бюджет, у Чебоксар муниципальный долг составляет 2 млрд рублей.

Мы осознаем, что есть определённый риск, что мы заключили договоры с коммерческими перевозчиками, а не с муниципальными предприятиями. Но мы надеемся на то, что вместе сможем реализовать, горожане примут эту реформу, привыкнут к ней», — подчеркнул Алексей Ладыков.

Читайте ранее в этом сюжете: Проезд подорожает, маршруты оптимизируют: транспортная реформа в Чебоксарах