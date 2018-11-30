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ВВП Италии за год вырос на 0,7%

Экономика

В сравнении с предыдущим кварталом ВВП снизился на 0,1%

Рим, 30 ноября 2018, 16:17 — REGNUM  По итогам третьего квартала 2018 года ВВП Италии вырос на 0,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пятницу, 30 ноября, в национальной службе статистики Istat.

В сравнении со вторым кварталом 2018 года ВВП снизился на 0,1%. Снижение наблюдается впервые за 15 кварталов (то есть почти за четыре года).

Оба показателя — ниже, чем ожидали статистики. Ранее они прогнозировали, что в сравнении с аналогичными показателями 2017 года по итогам трех кварталов ВВП вырастет на 0,8%, а в сравнении с показателями второго квартала — не изменится.

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Экономика Италии
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