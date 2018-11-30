Киеву нужно реструктуризировать задолженность перед МВФ — эксперт

Киев, , 16:11 — REGNUM В 2014—2015 гг. Украина уже пережила технический дефолт, когда правительство реструктуризировало долги перед международным валютным фондом (МВФ). Об этом 30 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Олег Журавлев.

Он считает, что Киеву нужно в очередной раз реструктуризировать задолженность перед МВФ.

«У нас уже был технический дефолт, когда правительство и Яресько вели переговоры с МВФ, все кричали, что это технический дефолт, потому что шли переговоры о реструктуризации. Дефолт — это двоякое состояние. Для нас это шанс перезапустить процессы. Правительство не может занять с МВФ более твердую позицию. Нам нужна реструктуризация текущей задолженности», — сказал Журавлев.

Эксперт призвал правительство заместить кредиты МВФ инвестициями в реальный сектор экономики.

«Нам нужна программа правительства, которая позволяет увидеть, как мы в долгоиграющей перспективе замещаем кредиты МВФ инвестициями. Бессмысленно замещать одни кредиты на другие. Экономика не оживится от этого. Мы должны замещать кредиты инвестициями в промышленное производство, а они не идут, потому что у нас политическая нестабильность, у нас военное положение, у нас масса разных факторов», — добавил Журавлев.

Он допускает, что в случае дефолта доллар может подорожать до 60 грн.

«С другой стороны, дефолт имеет другие свойства, он достаточно негативно отразится на нас. Мы не получим займов от кредитора последней инстанции в виде МВФ. Есть риски, что запустится цепная реакция с курсом, и мы увидим 40 и 60 грн за доллар на значках в обменниках. Этого не хотелось бы», — рассказал Журавлев.

Эксперт также прогнозирует повышение коммунальных тарифов.

«Тарифы будут пересмотрены в сторону увеличения как бы это ни грустно было слышать нашим гражданам. Это логическая цепочка, когда мы задекларировали рост цен на газ для населения и осуществляем это повышение… Хотя защищать граждан с экономической точки зрения — это функция правительства… Все это делается ради фетиша сбалансированного бюджета, чтобы получить прирост доходной части. Хотя мы понимаем, что это эфемерный прирост. МВФ хочет убедиться, что после увеличения цены на газ произойдет увеличение тарифов для населения. Если правительство побоится поднять тарифы, то в бюджете будет разрыв, который нужно будет компенсировать», — подытожил Журавлев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября управляющий директор МВФ Кристин Лагард рассказала о переговорах с президентом Украины Петром Порошенко. Она сообщила, что провела конструктивный разговор с Порошенко, в ходе которого обсуждался статус ожидаемого соглашения.

По ее словам, была изучена возможность технической помощи со стороны МВФ для укрепления налогового администрирования уровня налогово-бюджетной системы, обеспечив при этом устойчивость долга.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что МВФ одобрил ключевые параметры госбюджета-2019.