Не новый подход: эксперт о пилотных проектах по борьбе с бедностью

Санкт-Петербург, , 16:08 — REGNUM Снижение уровня неравенства — благо для общества, но практика показывает, что эффекта от поддержки методом перераспределения денег гораздо меньше, чем заявляется, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 30 ноября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Скоробогатов, комментируя сообщения министра труда о пилотных проектах по борьбе с бедностью.

Как сообщалось ранее, Максим Топилин рассказал о запуске в восьми регионах пилотных проектов по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Предполагается «персонифицированно выявить» семьи с низкими доходами и «построить для них траектории выхода из малообеспеченности». Выявленные бедные будут получать «адресную помощь на основе социального контракта». По словам министра, две трети малообеспеченных — это семьи с детьми. Через два года эксперимент будет распространён на всю страну.

«Судя по заявлениям министра, в той или иной степени меры сведутся к перераспределению средств, к появлению дополнительных пособий. А если это будет помощь государства в сфере занятости, то она будет оказываться на условиях субсидирования, то есть опять-таки речь идет о перераспределении средств. Малообеспеченных поддержат за счет всех остальных, и ничего нового в этом подходе нет.

Конечно, снижение уровня неравенства является благом для общества. Но практика показывает, что эффекта от таких мер поддержки гораздо меньше, чем заявляется. Чиновники рапортуют о социально значимом проекте, а на выходе поддержка едва ощущается. К примеру, сейчас государство поддерживает многодетные семьи тем, что разрешает родителям троих детей не платить налог с шести тысяч рублей. Такая «поддержка» даже для самых малообеспеченных граждан неощутима», — отметил Скоробогатов.